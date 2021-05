O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (dia 7) a vacinação contra a covid-19 de pessoas entre 50 e 54 anos com doenças preexistentes ou deficiência permanente a partir da semana que vem.

Na última quarta-feira (dia 5), as grávidas e puérperas com comorbidades, além de pessoas entre 55 e 59 anos com doenças pré-existentes ou deficiência permanente, já haviam sido incluídas no grupo prioritário.

Confira o calendário atualizado:

60 a 62 anos – 6 de maio



Pessoas com síndrome de Down, transplantados e insuficientes renais em diálise – 10 de maio



Grávidas e puérperas com comorbidades acima de 18 anos, pessoas com deficiência permanente (BPC) de 55 a 59 anos e metroviários e ferroviários – 11 de maio



Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos – 12 de maio



Pessoas com deficiência permanente (BPC) e com comorbidades de 50 a 54 anos – 14 de maio



Motoristas e cobradores de ônibus – 18 de maio

Importante lembrar que serão vacinadas pessoas com deficiências cadastradas no BPC (Benefício de Prestação Continuada). É preciso apresentar comprovante de recebimento do benefício.

Já as comorbidades devem ser atestadas por exames, receitas ou prescrições médicas no momento da vacinação. Cadastros já existentes em UBSs (Unidade Básica de Saúde) também serão utilizados para comprovar o quadro. Serão consideradas comorbidades mazelas incluídas em lista elaborada pelo Ministério da Saúde.

Confira lista completa de comorbidades:

• Doenças Cardiovasculares

• Insuficiência cardíaca (IC)

• Cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e Hipertensão pulmonar

• Cardiopatia hipertensiva

• Síndromes coronarianas

• Valvopatias

• Miocardiopatias e Pericardiopatias

• Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

• Arritmias cardíacas

• Cardiopatias congênitas no adulto

• Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

• Diabetes mellitus

• Pneumopatias crônicas graves

• Hipertensão arterial resistente (HAR)

• Hipertensão arterial – estágio 3

• Hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade

• Doença Cerebrovascular

• Doença renal crônica

• Imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas em uso de corticoides; pessoas com câncer).

• Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves)

• Obesidade mórbida

• Cirrose hepática