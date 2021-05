O site de compra e venda OLX abriu 114 novas vagas de emprego para atuação em São Paulo e no Rio de Janeiro. Para algumas posições, há a possibilidade de trabalho remoto mesmo após o fim da pandemia.

Os contratados atuarão nas unidades de negócios OLX e Zap+. As vagas são para diversos níveis, desde estagiário a coordenador. O foco é atender a demanda das áreas de corporativo, operações, tecnologia e produto.

Dentre as posições ofertadas estão: gerente de parcerias, pessoa consultora de relacionamento, estágio em pesquisa de mercado, analista de dados, designer de produto, gerente de marketing de produto, pessoa coordenadora de marketing de performance, program manager, UX researcher, economista, gerente de tecnologia, cientista de dados, entre outras. A empresa oferece ainda vagas para jovem aprendiz jurídico.

Os profissionais contratados trabalharão, inicialmente, no modelo home office e receberão os equipamentos necessários, com o apoio de suporte técnico on-line.

Se interessou por uma das vagas? Acesse a página de recrutamento, confira detalhes de cada posição e cadastre sue currículo. Boa sorte!

Mais vagas

Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas

A agência de empregos Gi Group está divulgando oportunidades para todo o Brasil. Entre os benefícios estão assistência médica, vale-alimentação e vale-refeição.

Confira as vagas disponíveis no momento:

Analista Administrativo Jr;

Engenheiro de Software;

Analista Fiscal;

Instrutor de Treinamento;

Analista Contábil;

Analista de RH;

Assistente Financeiro;

Assistente de Gestão de Transporte;

Auxiliar de Relacionamento;

Enfermeiro do Trabalho.

São diversas empresas que, através da Gi Group, estão procurando profissionais qualificados para suprir suas necessidades. Para se candidatar a uma das oportunidades, é preciso acessar a o site e cadastrar o currículo.

Antes de mais nada, prepare um bom currículo

Na busca por uma oportunidade de recolocação ou mesmo pelo primeiro emprego, o ponto de partida é contar com bom currículo. Veja abaixo a estrutura de um currículo campeão:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.