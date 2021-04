O que não falta no mercado são vagas de tecnologia. Segundo site de oferta de empregos Catho, as carreiras na área tiveram crescimento de até 671% em 2020. De acordo com a pesquisa, que compara a abertura de vagas de 2020 ante 2019, os cargos que mais tiveram crescimento na oferta de posições na cidade de São Paulo foram cientista de dados (671%), desenvolvedor.NET (517%), devOps (460%), web developer (97%) e programador ADVPL (70%).

Confira abaixo algumas das vagas disponíveis hoje:

Grupo Experity

O Grupo Experity, especializado na implantação dos principais softwares de CRM e CX, está com 25 vagas aberta para profissionais de TI atuarem na Harpia Cloud, unidade do grupo especializada na implementação Salesforce no Brasil. As contratações para desenvolvedores Salesforce serão para diferentes níveis de atuação em todo o Brasil.

Os profissionais contratados serão responsáveis por participar nas diversas etapas da implementação da tecnologia nas empresas clientes, desde o levantamento de requisitos até a consolidação da implementação, com uma atuação consultiva técnica e funcional.

Além de possuírem curso superior completo, os interessados precisam ter inglês avançado e boas habilidades de comunicação. Deverão ainda cumprir alguns outros requisitos:

Ter conhecimento em desenvolvimento APEX e Lightining, Classes, Visualforce, Triggers, Process Builders, e domínio em REST, SOAP, Microsserviços e Webservices;



Já ter atuado com implementação das nuvens Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud ou correlatas;



Experiência em desenho de soluções por meio da plataforma Salesforce e seus produtos;

Os contratados receberão em casa equipamentos de trabalho como notebook e, para alguns níveis, aparelhos celulares.

Os interessados podem participar do processo seletivo acessando o site.

Digisystem

A Digisystem, empresa especializada no fornecimento de soluções de negócios de tecnologias avançadas, abriu 41 vagas relacionadas à área de tecnologia em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Confira os cargos disponóveis:

Administrador de Infraestrutura de TI Sênior;

Administrador de Redes Pleno;

Analista Desenvolvedor Junior;

Analista de Testes;

Analista de Testes Pleno;

Analista de Testes Sênior;

Analista Desenvolvedor RPA Pleno;

Analista de Infraestrutura;

Analista de Monitoramento Junior;

Analista de Processos Pleno;

Analista de Segurança da Informação Pleno;

Analista de Suporte;

Analista de Suporte Bilíngue;

Analista de Suporte Junior;

Analista de Suporte Linux Pleno;

Analista de Suporte Pleno;

Analista de Suporte Residente Junior;

Analista de Suporte Residente Pleno;

Assistente Comercial;

Desenvolvedor – IOS;

Desenvolvedor Android;

Desenvolvedor Peoplesoft;

Desenvolvedor Pleno – DBA;

Desenvolvedor de Sistemas Sênior – IOS;

Coordenador de Operações;

Consultor Funcional Pleno – Tasy;

Consultor Funcional Sênior – Tasy;

Consultor Tasy; Consultor Técnico – Datastage;

Desenvolvedor RPA Pleno; Especialista ODM;

Gestor de Contas e Técnico de Suporte

As vagas abrangem o modelo de trabalho remoto e presencial. A remuneração pode chegar a R$ 14.000,00.

Os interessados podem participar do processo seletivo clicando aqui.

Westwing

A Westwing, plataforma de casa, decoração e lifestyle, está com 15 vagas abertas para diversas áreas, como Comercial, Logística, Sistemas, Desenvolvimento. São vários níveis de contração, entre efetivos e estagiários.

A companhia está 100% com trabalho remoto e as contratações são feitas sob o regime CLT. Além disso, os benefícios variam conforme o cargo.

Se interessou? Participe do processo seletivo acessando a página de Carreiras da empresa.

Saiba como ingressar no mercado da tecnologia

BBC

Para quem deseja entrar na área, o caminho é capacitação. Especialisras recomendam que o interessado faça muitos cursos e certificações desde o nível mais básico.

O diploma universitário é sempre bem-vindo, porém há outras formas de se buscar conhecimento. Os cursos técnicos, por exemplo, tendem a ser mais focados no uso de determinadas tecnologias e ferramentas para um propósito mais específico.

O mais importante é estar por dentro das novidades, independentemente da escolha quanto à forma de obtenção de conhecimento.