A Prefeitura de São Paulo recebe até a próxima quarta-feira (dia 5) inscrições para o Contrata SP voltado a celebrar o Dia do Trabalho. O evento, com inscrições on-line e atendimento agendado, contará com mais de 500 vagas de emprego nas áreas de serviços, comércio e construção civil. Os salários variam entre R$ 600 e R$ 2.500.

Para participar do processo seletivo é necessário se inscrever pelo site até quarta-feira, às 18h. Após o processo on-line os técnicos do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) irão agendar a etapa presencial nas unidades Central e de Interlagos, para sexta-feira (dia 7), entre 10h e 16h.

Entre as vagas destacam-se 321 oportunidades para vendedores, com salários entre R$ 1.261 e R$ 1.360. São necessários pelo menos três meses de experiência no comércio e conclusão do Ensino Fundamental ou Médio. Os postos a serem preenchidos estão nas zonas Oeste, central e na Região Metropolitana de São Paulo.

Já para os cargos de ajudante e auxiliar há 35 vagas em ramos como cozinha, açougue, lanchonete, entre outros. Algumas das oportunidades não exigem experiência e oferecem salários a partir de R$ 600, com trabalho intermitente.

Há ainda 52 oportunidades como faxineiro, auxiliar de limpeza ou diarista. Há chances para todas as regiões da Capital. Os salários variam entre ganhos por diária (R$ 105,30) ou mensal (até R$ 1.418). Os interessados precisam ter Ensino Fundamental, que pode estar em andamento.

Na construção civil, ocupações como pedreiro, armador e carpinteiro necessitam de 21 profissionais com experiência. O salário é de R$ 1.886, com contratação para a Zona Leste ou Guarulhos.

O Contrata SP – Dia do Trabalho conta também com vagas para jardineiro, confeiteiro, fresador, coordenador de transportes, motorista, entre outras.

Sabe como montar um currículo? Veja as dicas

Reprodução

Na busca por uma oportunidade, o primeiro passo indicado é sempre ter pronto um bom currículo para fornecer aos recrutadores. Veja abaixo a estrutura de um currículo campeão:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.