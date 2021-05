Um helicóptero caiu próximo Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo, e deixou pelo menos duas vítimas na tarde desta segunda-feira (dia 3).

Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Avenida Santos Dumont, altura do número 1.979.

As vítimas foram socorridas no local pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Quatro viaturas dos bombeiros trabalham na ocorrência.