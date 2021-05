A Polícia Civil flagrou 216 pessoas aglomeradas em um bar, na noite do último sábado (dia 1º), na Avenida Andromeda, em Alphaville, em São Paulo. Os responsáveis foram autuados por infração de medida sanitária preventiva.



A ação foi deflagrada pela Polícia Civil, com apoio da Vigilância Sanitária, GCM (Guarda Civil Municipal) e Polícia Militar. As equipes foram até o estabelecimento para reforçar a fiscalização do cumprimento das medidas restritivas contra a pandemia.

Leia também:

Prefeitura de São Paulo oferece mais de 500 vagas de emprego

Trabalhadores nascidos em fevereiro podem sacar auxílio emergencial



No bar, os agentes encontraram o grupo. As pessoas não mantinham o distanciamento social, ingeriam bebidas alcoólicas e não usavam máscaras de proteção.



Durante a ação, o gerente do local e outros dois colaboradores foram encaminhados ao distrito policial, onde foram autuados e liberados após assinatura de Termo Circunstanciado. O local foi preservado para perícia.



O caso foi registrado pela Delegacia de Barueri como infração de medida sanitária preventiva. Os demais frequentadores foram liberados.