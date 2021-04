Uma mulher de 46 anos foi atacada dentro de um vagão do metrô de São Paulo com golpes de marreta na cabeça por um desconhecido na madrugada desta segunda-feira.

O trem estava parado na Estação da Sé na hora do crime. De acordo com os passageiros, o agressor carregava uma marreta e uma faca no momento do ataque.

O responsável pelo ataque é um aposentado de 55 anos, cuja identidade não foi revelada. Ele quase foi linchado pelos passageiros antes da polícia chegar e levá-lo para o hospital, onde permanece internado.

A vítima foi socorrida, mas morreu pouco depois de dar entrada no hospital.

De acordo com a assessoria de imprensa do Metrô, o agressor sofreu um surto psicótico.

O boletim de ocorrência mostrou que a agressão foi aleatória, ou seja, vítima e agressor na se conheciam.

O crime foi registrado como homicídio na Delegacia do Metropolitano.