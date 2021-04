Onze apostadores, três deles de São Paulo, dividiram o prêmio da Lotofácil desta segunda-feira e cada um levou para casa R$ 515.075,56.

Os ganhadores são de Rio Preto da Eva (AM), Goiânia (GO), Montes Claros (MG), Patos de Minas (MG), Paranavaí (PR), Sarandi (PR), Florianópolis (SC), Mogi das Cruzes (SP), Sumaré (SP), Taboão da Serra (SP) e Araguaina (TO).

Também foram premiados os apostadores que acertaram 14 números. São 1.082 e cada um ganhou R$ 633,34. Por fim, 28.002 apostadores acertaram 13 pontos e cada um ganhou R$ 25.

Clique para ver os números que foram sorteados nesta segunda-feira.

Para esta terça-feira, a Lotofácil volta a pagar seu prêmio básico de R$ 1,5 milhão.

Regras da Lotofácil

O apostador da Lotofácil marca entre 15 e 18 números, dentre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível escolher números aleatórios selecionando a opção “Surpresinha” ou concorrer com a mesma aposta por mais concursos com a “Teimosinha”.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

Quina volta a acumular em R$ 4,5 milhões

Ninguém acertou os cinco números do sorteio da Quina e o prêmio volta a acumular para o sorteio desta terça-feira em R$ 4,5 milhões, de acordo com estimativas da Caixa Econômica Federal.

Setenta e quatro apostas fizeram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 7.169,94. Outras 4.964 apostas acertaram o terno e ganharam, cada uma, R$ 160,72.

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar 4, 3 e 2 dezenas.

O jogador pode ainda optar por aumentar o número de dezenas no preenchimento do volante, até 15, mas o preço da aposta sobe para R$ 6.006,00.

Nesta loteria, também tem as opções da Surpresinha e da Teimosinha. Na Surpresinha, o sistema da Caixa escolhe de forma aleatória os números para preenchimento do seu volante.

Na Surpresinha, o apostador opta por concorrer com o mesmo jogo em 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios consecutivos.

Lotomania sorteio prêmio acumulado de R$ 5,2 milhões

Para esta terça-feira, a Lotomania sorteia um prêmio acumulado de R$ 5,2 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

O último sorteio da loteria foi na sexta-feira passada, quando o prêmio acumulou. Nove apostadores fizeram 19 pontos e cada um ganhou R$ 34.287,37.

Cento e noventa e oito apostadores acertaram 18 dezenas e levaram para casa também, cada um, R$ 1.391,53.