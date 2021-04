Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o aterrorizante quadro do avanço da covid-19 na Índia, onde o número de casos diários bateu o recorde em todo o mundo.

As imagens são dignas de um filme de terror. Os hospitais não têm mais capacidade para atender os mais de 350 mil casos diagnosticados diariamente e algumas pessoas estão sendo tratadas, inclusive, dentro dos carros.

REUTERS/Amit Dave

Outras aguardam dormindo na rua, na porta dos hospitais, por uma vaga para internação, em um verdadeiro estado de caos público.

🇮🇳 Índia | Imagens de fora do Hospital GTB em Nova Delhi, vários pacientes com #coronavirus estão à espera de leitos. pic.twitter.com/sYIzDpfctp — Coronavirus COVID-19 (@CoronavirusAL) April 24, 2021

O número de mortos também é assustador, superando a média mundial, com cerca de 2,8 mil óbitos diários. O volume de mortos fez com que o governo autorizasse que as famílias realizassem cremações dos corpos ao ar livre.

No vídeo abaixo é possível ver imagens de cremação na beira do rio e também em um galpão com várias fogueiras, usadas para cremação em série.

"Índia supera EUA e bate recorde de casos de Covid em 1 único dia; Nova Delhi tem cremação em massa | Mundo | G1" https://t.co/MVf0rY8hIh pic.twitter.com/KSsatdaANE — Mendes ON Ótima Notícia (@mendes_marque) April 23, 2021

O Governo até ontem usou a Índia como exemplo de sucesso do kit covid.

A Índia pic.twitter.com/sq7fmjv5vv — Ingrid 🇧🇷💃🔰Ⓜ️🖤🌪️💉 (@ingrid_maria_57) April 24, 2021