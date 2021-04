Um animal de estimação pode ser uma boa companhia nestes tempos de isolamento social devido à pandemia de covid-19.

Então, por que não tornar isso uma boa ação de mão dupla e adotar um cão ou um gato? O animalzinho abandonado ganha um lar e o adotante (cuidador), um amigo para o resto da vida.

Nesta terça-feira (dia 27) , a ONG Cão Sem Dono, em parceria com o Metrô de São Paulo, fará uma campanha de adoção de cães e gatos na estação Paraíso do metro, Linha 1-Azul, das 10h às 15h.

Os animais não estarão no local por conta das restrições da pandemia, mas haverá 15 painéis com imagens dos cãezinhos e gatinhos para que todos possam ver. Um sistema de QRCode possibilitará que as pessoas que passam pelo local possam saber mais informações sobre cada animal, como nome, idade, raça, estado de saúde, entre outros.

A ONG estará ainda recolhendo doações para comprar rações para os animais que são cuidados pela instituição, 450 cães e 80 gatos.

Serviço:

Campanha de adoção de animais

Onde: Estação Paraíso do Metro (Linha 1 – Azul)

Quando: terça-feira (27), das 10h às 15h.