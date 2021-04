Uma câmera de vídeo escondida em um ônibus público da cidade de Erfutrt, na região central da Alemanha, flagrou na última sexta-feira um brutal ataque racista contra um imigrante sírio de 17 anos.

O agressor, um alemão de 39 anos, segura uma bicicleta na porta de saída e passa a proferir insultos racistas contra o jovem.

Havia outros passageiros no ônibus, mas eles em nenhum momento se manifestaram para defender o rapaz.

Em determinado momento, o agressor passa a chutar o imigrante, que está sentado, na região da cabeça. Quando o celular do garoto cai de sua mão, ele o apanha do chão e arremessa-o violentamente novamente, com intuito de quebrá-lo.

CN Rassistische Gewalt



In #Erfurt hat ein 39-jähriger weißer Deutscher einen 17-jährigen Syrer rassistisch beleidigt, bedroht, bespuckt und brutal in einer Bahn angegriffen. Niemand schritt ein. Der Täter wurde später gefasst. https://t.co/xQnhoksm3l pic.twitter.com/Vlsgtj7wkl — Mohamed Amjahid (@mamjahid) April 26, 2021

Um passageiro presente limitou-se a falar para o alemão racista que havia câmeras no ônibus gravando a cena.

O homem que agrediu o rapaz sírio já é conhecido da polícia e vai responder criminalmente pela agressão.