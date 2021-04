O sorteio desta quarta-feira da Lotofácil teve dois ganhadores, um em Araripina, em Pernambuco, e outra em Porto Velho, em Rondônia. Cada um deles levou para casa um prêmio de R$ 529.671,84.

Neste sorteio, teve ainda 447 ganhadores com 14 pontos, que receberam prêmios individuais de R$ 709,87.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 11.147 apostas que acertaram apenas 113 pontos.

Os números sorteados pela Lotofácil nesta quarta-feira foram:

02 – 03 – 05 – 07 – 08

09 – 11 – 12 – 13 – 16

17 – 18 – 20 – 22 – 23

Para esta quinta-feira (dia 1º), a loteria tem um prêmio de R$ 1,5 milhão para quem acertar as quinze dezenas que serão sorteadas a partir das 20h.

LEIA TAMBÉM:

Covid-19: Projeto de lei pretende priorizar vacinação de caminhoneiros

Gigante de beleza abre 300 vagas de emprego; confira

Como anda o rodízio municipal no feriado de São Paulo?

REGRAS DA LOTOFÁCIL

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na loteria mais fácil de ganhar do Brasil, como diz o próprio nome, o apostador escolhe entre 15 e 20 números no volante, entre os 25 disponíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar 15 números, mas os acertadores de 11, 12, 13 e 14 números também são premiados. A Lotofácil tem sorteios diários de segunda-feira a sábado

Veja os preços das apostas:

quinze números – R$ 2,50

dezesseis números – R$ 40

dezessete números – R$ 340

dezoito números – R$ 2.040

dezenove números – R$ 9.690

vinte números – R$ 38.760

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

QUE HORAS SAI O RESULTADO DA LOTOFÁCIL?

No entanto, dúvida de muitos apostadores é sempre em relação ao horário de divulgação do sorteio. A única informação divulgada pela Caixa Econômica Federal é em relação ao horário do início dos sorteios, sempre às 20h no Terminal Rodoviário do Tietê, zona norte de São Paulo.

E como ficar sabendo o mais rápido possível? O Metro World News acompanha o sorteio ao vivo e divulga um link nesta página assim que o resultado é confirmado. Por isso, acompanhe e atualize esta página para saber o resultado e boa sorte!

Quina continua subindo! Prêmio já chega a R$ 13 milhões

Quina tem prêmio milionário para sorteio desta quinta Foto:Metro

O prêmio acumulado da Quina não para de subir. Acumulado há vários sorteios consecutivos, o felizardo que acertar os 5 números mágicos no sorteio desta quinta-feira vai levar para casa R$ 13 milhões.

Não foram poucos os que tentaram levar essa bolada toda para casa no sorteio desta quarta. Cento e oito apostas chegaram a bater na trave. Elas acertaram quatro números e tiveram que se contentar com o prêmio individual de R$ 7.962,18.

E não parou por aí. Outras 7.803 apostas acertaram o terno e cada uma levou R$ 165,71.

Os números sorteados para a Quina nesta quarta-feira foram:

19 – 28 – 41 – 69 – 78

Regras da Quina

A aposta mínima na Quina custa R$ 2 e vai até até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher entre 5 e 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Quem acertar os cinco números ganha o prêmio principal, mas a Quina também premia quem acertar2, 3 ou 4 números.

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.