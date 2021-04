O grupo Boticário, gigante do setor de beleza, está com 300 vagas abertas em diversas áreas e Estados.

Algumas das posições disponíveis são as seguintes: analista administração tributária, analista alavancas de trade, Analista CRM, Analista de Ativação Comercial, Analista de Compliance, Analista de Dados, Analista de E-commerce – Mídia Performance, Atendente de Venda Direta, Auxiliar Administrativo, Business Tech Specialist [Front End], Caixa, Cientista de Dados – Marketing Digital, Consultor de BI, Desenvolvedor, DevOps, Encarregado(a) de Estoque, Engenheiro de Dados.

Há oportunidades para São Paulo, Paraná, Bahia, Minas, entre outros. Também há vagas para trabalho remoto.

Para conferir as exigências para cada vaga e fazer a inscrição, acesse o site.

Mais vagas de emprego

Getnet

A Getnet, empresa de tecnologia do Santander especializada em meios de pagamento, lançou a primeira edição do Programa Get.Talentosas, 100% focado no recrutamento de mulheres.

A companhia busca mulheres de qualquer idade, etnia e orientação sexual. É preciso ser estudante ou formada de qualquer curso e ter vivência no mundo corporativo, seja no setor de produtos, processos, tecnologia ou qualquer outra área.



O programa tem duração de nove meses e inclui treinamentos, formação e plano de desenvolvimento individual.

As vagas são para os escritórios de São Paulo e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As contratações estão previstas para 1º de julho.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de maio aqui.

Kovi

A Kovi, startup de locação de veículos para condutores de aplicativo, está com 183 vagas de emprego abertas.

As oportunidades são para atuar como Analista de Controladoria, Customer Experience, Excellence Junior, FP&A – Foco em Supply, Monitoramento, Negócios, Operações Júnior, Pleno e Sênior, Qualidade, Risco, Seguros; Assistente de Operações – Inventário; Auxiliar de Operações – Pátio SP; Auxiliar de Peças; Content Strategy Lead; Supervisor de atendimento presencial – Pátio SP; Supervisor de CX; Supervisor de Operações – Pátio SP e Supervisor de Peças.

As contratações são em regime CLT, e os interessados podem se candidatar clicando aqui.

Tembici

A Tembici, empresa de tecnologia para micromobilidade focada em e-bikes, abriu vagas em áreas como tecnologia, comunicação, comercial e engenharia, além de cargos de liderança no time de marketing.

As vagas são para São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. As contratações podem ser temporárias ou efetivas.

Os interessados podem se inscrever e conferir detalhes das vagas abertas no site da companhia.

Tudo começa com um bom currículo

Yanalya/Freepik/Divulgação

As chances de conseguir uma boa colocação no mercado começam com um currículo bem feito. O candidato deve se destacar logo de cara pelo documento, chamando a atenção dos recrutadores e, dessa forma, garantindo a primeira entrevista.

Confira algumas dicas para criar um currículo atrativo:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.