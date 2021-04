O rodízio municipal de veículos permanece funcionando diariamente de segunda a sexta-feira, sábado, domingo e feriados na cidade de São Paulo

Entretanto, por decisão do prefeito Bruno Covas (PSDB), a restrição de deslocamento no centro expandido nos horários tradicionais do rodízio foi alterada.

Não é mais proibido circular na região entre 7h e 10h e 17h e 20h, de acordo com o final da placa dos carros. Agora, o novo rodízio determina que carros sigam o cronograma das placas, mas a proibição de circulação vale entre 20h e 5h.

De acordo com a tabela das placas, nesta quinta-feira carros com placas final 7 e 8 devem evitar a região do centro expandido a partir das 20h.

Para quem não sabe, o centro expandido da cidade é a área entre as vias do Mini Anel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Veja as placas do rodízio municipal de SP

1 e 2 – das 20h de segunda-feira às 5h de terça

3 e 4 – das 20h de terça-feira às 5h de quarta

5 e 6 – das 20h de quarta-feira às 5h de quinta

7 e 8 – das 20h de quinta-feira às 5h de sexta

9 e 0 – das 20h de sexta-feira às 5h de sábado

A multa para quem for pego burlando os horários de trânsito do rodízio municipal, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é de R$ 130,16 e maios quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

OUTRAS RESTRIÇÕES

As demais restrições de circulação na cidade, a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF), continuam operando normalmente na Capital.

Não sofrem qualquer alteração as regras para caminhões. Eles continuam seguindo as regras do rodízio municipal tradicional, das 7h às 10h e das 17h às 20h, de acordo com o final da placa. Nesses horários, a circulação de caminhões é proibida na área delimitada pelo Mini Anel Viário.

A zona azul também opera normalmente em São Paulo.

Previsão do Tempo: abril começa com queda de temperatura em SP

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Uma massa de ar frio de origem polar derruba a temperatura em boa parte do sul do país e na região sudeste, segundo a Climatempo.

Em São Paulo, a madrugada há foi mais fria e chegou a cair abaixo de 17ºC. Para esta quinta-feira, a temperatura continua em queda, com máxima prevista de 26ºC.

Nesta quinta, O dia amanhece claro, com sol e não há previsão de chuva na Capital. A mínima prevista para a noite/madrugada de quinta para sexta também deve se bem fria, para os padrões dos paulistanos, e pode atingir 14ºC.