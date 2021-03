A Mega-Sena pode pagar nesta quarta-feira (dia 31) prêmio estimado no valor de R$ 2,5 milhões. Leva o montante para casa quem acertar as seis dezenas sorteadas no concurso 2357.

Confira os números da sorte aqui:

19 – 28 – 30 – 34 – 40 – 51

No sorteio do último sábado (dia 26), um único apostador da Mega-Sena que utilizou o canal eletrônico levou o prêmio milionário de R$ 27.070.907,55.

Na ocasião, outras100 apostas “bateram na trave”, fazendo cinco pontos. Cada uma delas ganhou R$ 27.164,44.

Mega-Sena pagou ainda R$ 666.66 para 5.821 pessoas que acertaram apenas a quadra (quatro dezenas).

Os números sorteados na Mega-Sena de sábado foram 03, 10, 25, 36, 51, 58.

Além da Mega-Sena, hoje é dia de Lotofácil

A Lotofácil, concurso 2195, pode pagar R$ 1,5 milhão nesta noite. Para isso, o apostador precisa acertar as quinze dezenas.

Veja aqui:

02 – 03 – 05 – 07 – 08

09 – 11 – 12 – 13 – 16

17 – 18 – 20 – 22 – 23

Na última terça-feira (dia 30), um felizardo acertou a faixa principal e, por isso, recebeu o valor de R$ 884.164,66.

Quem acertou 14 dezenas – 289 apostas – recebeu R$ 916,40.

Já quem fez 13 acertos saiu com R$ 25. Ao todo foram 9.567 pessoas nessa situação.

Relembre aqui as dezenas do último sorteio.

Também tem Quina

A Quina, por sua vez, sorteou na noite desta quarta-feira o concurso 5529. O prêmio está acumulado em R$ 11 milhões.

Confira a sequência:

19 – 28 – 41 – 69 – 78

Na última terça-feira, ninguém acertou as cinco dezenas, fazendo com que o prêmio acumulasse para hoje.

No entanto, a quadra saiu para 90 apostadores, que ganharam R$ 8.083,31 cada.

Já o terno (três acertos) pagou R$ 158,91 a 6.884 apostas.

Perdeu o sorteio de ontem? Veja aqui.

Super Sete, a mais nova loteria da Caixa

Metro World News

A Super Sete, mais nova loteria da Caixa Econômica Federal, sorteio mais cedo, às 15h, o concurso 74.

Veja os números:

4 – 2 – 2 – 4 – 8 – 8 – 4

Não houve ganhadores da faixa principal, e o prêmio acumulou em R$ 4,8 milhões para a próxima segunda-feira (dia 5).

Como funcionam os sorteios?

Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal acontecem sempre no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, às 15h apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições em decorrência à Covid-19.

Os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado.

Mais chances de ganhar

Não foi desse vez? A Caixa Econômica Federal oferece diversas opções para apostar. Os palpites podem ser feitos até 19h, na casa lotérica mais perto de você.

É possível ainda jogar pelo computador, tablet ou smartphone através da plataforma Loterias Online.

Para obter mais informações sobre todas loterias disponíveis, como opções de jogo disponíveis, datas de sorteios, regras, valores de cada aposta entre outros, acesse o site.

A Caixa pratica o jogo responsável, o que significa que as apostas só podem ser feitas por maiores de 18 anos de idade.

Amanhã (dia 1º) tem sorteio da Lotofácil e da Quina.

Na sexta-feira (dia 2), os jogos dão uma pausa devido ao feriado de Páscoa.