Mãe de Bolsonaro recebe segunda dose da vacina contra a Covid-19

A mãe do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Olinda Bunturi Bolsonaro, recebeu a segunda dose da CoronaVac, vacina contra a Covid-19, nesta segunda-feira (dia 8) em sua casa em Eldorado, no interior de São Paulo.

Olinda, de 93 anos, recebeu a primeira dose do imunizante do Instituto Butantan no dia 12 de fevereiro, conforme consta no cartão de vacinação da idosa. A segunda dose veio após 24 dias.

Dias após a sua mãe tomar a primeira dose, Bolsonaro disse que ela havia sido imunizada com a AstraZeneca, fabricada pela Universidade de Oxford em parceria com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), mas que o cartão de vacinação foi rasgado e substituído por outro, desta vez com a indicação da CoronaVac.

O número do comprovante do cartão que acabou vazando indica, porém, um número de lote compatível com a CoronaVac. A administração municipal informou que abriu sindicância administrativa.

Hoje, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou em coletiva de imprensa a vacinação da mãe de Bolsonaro com a vacina do Butantan. Dias antes, havia classificado a denúncia do rival político como “absurda”.