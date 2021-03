Confira vagas para técnicos em Segurança do Trabalho em São Paulo

A Luandre, consultoria de Recursos Humanos, divulgou duas vagas para técnicos em Segurança do Trabalho em São Paulo.

A primeira oportunidade é em Campinas, no interior do Estado. O salário é R$ 4 mil e, para concorrer, o candidato precisa residir na cidade ou em Sumaré, possuir curso técnico em Segurança de Trabalho, ter condução própria, experiência na função, conhecimento intermediário no pacote Office e disponibilidade para trabalhar das 17h48 as 02h54, de segunda a sexta-feira.

A segunda vaga é para trabalhar em Santo André, no Grande ABC. A remuneração é R$ 3,5 mil. Entre os pré-requisitos estão formação técnica em Segurança do Trabalho, disponibilidade para trabalhar em horas extras – inclusive aos sábados – e experiência em segmento industrial. É desejável experiência em lançamento de carga e certificação NR33 e NR35.

Ambas as posições oferecem, além da remuneração mensal, benefícios como vale-transporte.

Para se inscrever, acesse o site da Luandre.