Taxistas de São Paulo já podem renovar a documentação para 2021

A Prefeitura de São Paulo informou nesta sexta-feira (dia 19) os procedimentos necessários para a renovação dos documentos para taxistas em 2021.

As vistorias podem ser realizadas nos OIAs (Organismos de Inspeção Acreditados). Veja aqui. Atualmente, ela pode ser feita mesmo envolvendo documentos vencidos.

Em casos específicos de veículos que apresentem algum tipo de pendência que requeira uma inspeção no próprio DTP (Departamento de Transportes Públicos), há um sistema de drive-thru. O agendamento é feito ao longo do andamento do processo do taxista.

Todos os taxímetros que estiverem com os lacres do IPEM inviolados, desde a última aferição, continuarão sendo considerados em validade.

Em caso de taxistas que tenham pendências com o licenciamento dos veículos, os condutores devem solicitar ao DTP uma certidão chamada Atestado de Regularidade pelo e-mail [email protected] .

Confira as taxas:



– Renovação do Condutax: R$ 105,50 + R$ 22,30 de taxa de expediente;

– Renovação do alvará de estacionamento para taxista vinculado a ponto: R$ 105,50 + taxa de expediente de R$ 22,30 e vistoria no valor de R$ 114,30;

– Renovação do alvará de estacionamento para taxista sem vínculo ao ponto: R$ 42,10 + taxa de expediente de R$ 22,30 e vistoria no valor de R$ 114,30;

– Atestado de Regularidade (somente se necessário): R$ 45,70 + taxa de expediente de R$ 22,30.

Anote os contatos úteis:

– Serviços referentes a Táxi (inclusive renovação de documentos): [email protected];

– Serviços relacionados exclusivamente ao Táxi Preto (inclusive transferências e desistências): [email protected];

– Certidão de Isenção do IPI – Atestado (documento para solicitação de isenção de IPI e/ou ICMS): [email protected];

– Atestado de Regularidade (certidão que permite o licenciamento do veículo junto ao Detran): [email protected];

– Transferência TNOME (serviço específico de para transferência de alvará de estacionamento): [email protected] . Atenção: condutores de Táxis Pretos devem enviar as solicitações para o e-mail específico da categoria;