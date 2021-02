Construtora oferece mais de 400 vagas de emprego em todo o País

A construtora MRV oferece 414 vagas de emprego para todo o Brasil, inclusive São Paulo. As posições vão desde estagiário até cargos gerenciais.

Há vagas também no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Piauí, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Entre os cargos oferecidos estão corretor de imóveis, gerente comercial, consultor de vendas, recepcionista, promotor de vendas, entre outros.

O processo seletivo está sendo realizado pelo site Infojobs. Clique aqui para conferir todas as oportunidades disponíveis e fazer sua inscrição.