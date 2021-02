Governo anuncia nova classificação do Plano São Paulo; veja o que muda

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta sexta-feira (dia 19), durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, a nova classificação do Plano São Paulo. Esta já é a 22ª reclassificação de regiões e passa a valer a partir de segunda-feira.

A piora nos índices relacionados à Covid-19 deixa as áreas de Araraquara, Barretos, Bauru e Presidente Prudente na fase vermelha.

No entanto, houve melhora nas regiões de Franca, que avança para a etapa laranja, e Sorocaba, que vai para a fase amarela.

As demais regiões permanecem sem alteração. Continuam na fase amarela a Grande São Paulo e as áreas de Araçatuba, Baixada Santista, Campinas e Registro. Na laranja, estão as regiões de Marília, Piracicaba, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto e Taubaté.

Entenda as fases

Na fase vermelha só há funcionamento normal de farmácias, mercados, padarias, lojas de conveniência, bancas de jornal, postos de combustíveis, lavanderias e hotelaria. Já os comércios e serviços não essenciais só podem atender em esquema de retirada na porta, drive-thru e entregas por telefone ou aplicativos.

Municípios em áreas de fase amarela podem permitir 40% de ocupação em academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios e parques estaduais, com expediente de até dez horas diárias para restaurantes e 12 horas para as demais. O atendimento presencial deve ser encerrado às 22h em todos os setores. Nos bares, as portas fecham às 20h.

Na etapa laranja, o funcionamento dos serviços não essenciais é limitado a até oito horas diárias, com atendimento presencial máximo de 40% da capacidade e encerramento às 20h. O consumo local em bares está totalmente proibido.

Bebidas alcoólicas

Com a reclassificação de hoje, na fase amarela a venda de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência e restaurantes passa a ser permitida por mais duas horas, das 6h às 22h. Nas etapas laranja e vermelha, permanece o limite entre 6h e 20h.