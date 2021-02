Lotofácil 2161 paga prêmio de R$ 1,5 milhão nesta sexta-feira

Depois do sorteio desta quinta, quando 6 apostadores dividiram o prêmio, a Lotofácil desta sexta-feira volta a pagar um prêmio padrão de R$ 1,5 milhão.

O sorteio da Lotofácil será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

A aposta pode ser feita nas casas lotéricas espalhadas pelo país. A aposta simples custa R$ 2,50.

SORTEIO ANTERIOR

No sorteio desta quinta-feira, 6 apostadores dividiram o prêmio acumulado de R$ 7 milhões da Lotofácil.

LEIA TAMBÉM:

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os ganhadores são de Unai (MG), Arapongas (PR), Araguaiana (TO) e Palmas (TO). Duas apostas foram feitas pelo canal eletrônico da Caixa, por isso não é possível determinar a região. Eles ganharam R$ 1.190.843,37 cada.

A Lotofácil pagou ainda R$ 958,65 para 808 apostadores que acertaram 14 dezenas do concurso.