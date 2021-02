IBGE abre concurso com 204 mil vagas

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) deu início novamente ao processo seletivo para a contratação temporária de 204.307 pessoas que trabalharão na organização e na coleta do Censo Demográfico 2021.

Os editais dos concursos públicos foram publicados ontem. As inscrições para agente censitário supervisor e agente censitário municipal começam hoje e vão até 15 de março. As remunerações são de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente. Os contratados têm direito ainda a auxílios alimentação, transporte, pré-escola, férias e 13º salário proporcionais. É preciso ter concluído o ensino médio para concorrer. Já para recenseador, o prazo de inscrição vai da próxima terça-feira até 19 de março e a remuneração é por produtividade. Neste caso, a exigência é de apenas nível fundamental completo. O contrato de trabalho varia entre três e cinco meses, dependendo do cargo.

O Censo deveria ter sido realizado no ano passado e o IBGE chegou a abrir inscrições para o concurso público. Mas a pandemia de covid-19 fez o órgão adiar a coleta de dados e cancelar o processo em março.

É importante lembrar que quem já havia realizado a inscrição precisa fazer o processo novamente. O IBGE devolve os valores das inscrições canceladas desde outubro do ano passado, com uma terceira etapa de pagamentos iniciada em janeiro. Quem ainda não pediu o reembolso deve fazer a solicitação pelo telefone 0800 721 8181.

O Censo Demográfico é a principal fonte sobre as características da população brasileira. Ele é realizado a cada 10 anos.

A previsão do IBGE é de que a partir de agosto 213 milhões de habitantes, em 71 milhões de endereços, sejam visitados pelos recenseadores.

As vagas dos dois processos seletivos estão distribuídas entre 5.297 municípios de todos os estados do país.

Os candidatos terão de realizar provas no dia 18 de abril para as vagas de agente, e no dia 25 de abril, para recenseadores. A diferença de datas permite participar dos dois processos seletivos. As inscrições devem ser realizadas pelo site www.cebraspe.org.br. A taxa custa R$ 39,49 para agente e R$ 25,77 para recenseador.