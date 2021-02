Robô explorador da Nasa faz pouso em Marte

Espécie de carro com tração enviado às viagens espaciais, o rover mais avançado já criado pela Nasa para visitar outros planetas chegou ontem em Marte após jornada de 203 dias percorrendo 472 milhões de quilômetros. De acordo com a agência espacial norte-americana, o robô Perseverance pousou no planeta vermelho ontem às 17h55 (horário de Brasília).

A conquista representa o avanço da missão “Mars 2020”, lançada pela Nasa em 30 de julho do ano passado. O pouso do robô geólogo Perseverance marca o primeiro passo ambicioso da agência em coletar amostras de Marte e trazê-las para análise na Terra.

“Este pouso é um daqueles momentos cruciais para a Nasa, os Estados Unidos e a exploração espacial globalmente – quando sabemos que estamos prestes a descobrir e apontar nossos lápis, por assim dizer, para reescrever os livros didáticos”, disse o administrador interino da Nasa, Steve Jurczyk, ao mencionar que a agência tem em mente uma exploração humana no planeta vermelho até 2030.

Na missão de ontem, o rover Perseverance pousou em um local próximo à cratera de Jezero, de 45 km de largura, onde cientistas acreditam que há 3,5 bilhões de anos existia um rio e, possivelmente, vida microscópica.