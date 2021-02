Bitcoin ultrapassa a marca histórica de US$ 1 trilhão em valor de mercado

O bitcoin ultrapassou nesta sexta-feira a marca histórica de US$ 1 trilhão em valor de mercado, ou seja, todos os recursos que existem atualmente alocados na criptomoeda no mundo todo.

Para efeito de comparação, a capitalização do ouro no mundo é de cerca de US$ 10 trilhões.

Vários fatores têm impulsionado o crescimento acelerado do bitcoin nos últimos meses. Empresas de renome, como a Apple, têm divulgado que passaram a aceitar a criptomoeda como pagamentos e muitos bancos com sólida experiência no mercado de investimentos criaram setores especializados em moedas virtuais para atender seus clientes.

Mas talvez o anúncio mais impactante, que mexeu com o mercado, foi a compra de US$ 1,5 bilhão de bitcoins pela Tesla, do multimilionário, Elon Musk.

“A tese e os fundamentos do bitcoin vêm se provando corretos na última década e quanto mais tempo passa, mais ele tende a ganhar credibilidade”, esclarece o consultor de marketing Daniel Malferrari, da Walltime, corretora especializada em transações com bitcoins.

Somente últimos sete dias, o bitcoin registrou uma valorização de 15,61%, sendo cotado no final do dia desta sexta-feira (19) em US$ 55.080.