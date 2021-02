São Paulo abre matrículas para cursos gratuitos de música

O Guri Capital e Grande São Paulo, programa de educação musical e inclusão sociocultural Governo de São Paulo, está com cadastro de interesse para matrículas aberto até dia 19 de fevereiro.

Os interessados devem realizar o preenchimento do formulário no site. As aulas começam no dia 22 deste mês e, independentemente do retorno presencial, os estudantes podem ter acesso às aulas e às atividades também de forma virtual.

Estão disponíveis aulas de violino, violoncelo, contrabaixo, flauta, clarinete, fagote, oboé, piano, saxofone, trompa, trompete, trombone, tuba, percussão, contrabaixo elétrico e guitarra, entre outros. O programa também oferece aulas de canto.

Para participar não é preciso ter conhecimento prévio em música ou possuir instrumento musical. Os cursos têm duração de dois a quatro anos.

O preenchimento do formulário não garante a vaga. É necessário aguardar contato da equipe do Guri Capital e Grande São Paulo para efetivar a matrícula.

Os interessados precisam estar matriculados em uma escola regular, seja da rede pública ou particular, e ter entre 6 anos e 18 anos.