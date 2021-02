Governador de São Paulo anuncia pacote emergencial para empreendedores

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (dia 3) um pacote emergencial para ajudar os empreendedores que mais foram impactados pela pandemia da Covid-19.

Entre as novas medidas estão a liberação de R$ 125 milhões pelo Banco do Povo e pelo DesenvolveSP, a suspensão de protesto de débitos da dívida ativa e a manutenção de serviços de gás e água.

Leia também:

A primeira linha de crédito, do Banco do Povo, será disponibilizada para os empreendedores informais e produtores rurais sem CNPJ, com opções de crédito de até R$ 15 mil e taxa de juros de 1% ao mês.

Já a segunda linha é voltada para empreendedores com CNPJ. Com taxa de juros de 0,35% ao mês, o limite de crédito é de até R$ 21 mil e o prazo para pagamento de até 24 meses com carência de até 60 dias para capital de giro.

As solicitações das linhas de crédito podem ser feitas totalmente online pelo site ou presencialmente na agência do município.

Por sua vez, o Desenvolve SP, banco do Governo do Estado, vai disponibilizar mais R$ 100 milhões em crédito para capital de giro, apoiando micro e pequenas empresas de São Paulo.

O banco vai permitir que o empreendedor apresente tanto o faturamento de 2019 quanto o de 2020 na negociação do empréstimo, podendo escolher o que lhe for mais benéfico. As solicitações de crédito são realizadas de forma online pelo site.