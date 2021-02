Vacinação de idosos terá 5 pontos de drive-thru na Capital

Cinco postos de vacinação drive-thru serão disponibilizados em São Paulo a partir da próxima segunda-feira (dia 8), quando começa a campanha de imunização contra covid-19 dos idosos acima de 90 anos. O anúncio foi feito pelo governador João Doria nesta quarta-feira.

Os postos drive-thru pretendem evitar que os idosos se aglomerem e enfrentem riscos de contágio durante a vacinação. Eles estarão situados em frente ao estádio do Pacaembu, da Arena Corinthians, do autódromo de Interlagos, pavilhão do Anhembi e da igreja Boas Novas, na Vila Prudente.

Segundo Doria, a partir do dia 15 os idosos com mais de 85 anos começam a serem vacinados contra a covid-19.

A rede de vacinação vai se estender por 468 UBS (Unidades Básicas de Saúde) e 400 escolas municipais, de acordo com o governador de São Paulo.