Restrição de funcionamento do comércio em SP no final de semana será suspensa

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quarta-feira a suspensão das medidas restritivas adotadas para a Grande São Paulo em função do aumento dos casos de covid-19.

De acordo com o governador, as internações em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) dos hospitais público e privados caíram 11% em São Paulo, possibilitando a retomada das atividades econômicas já neste final de semana.

A medida vale de acordo com a classificação de cada região do estado no Plano São Paulo, ou seja, apenas para regiões com fase vermelha parcial, em apenas alguns dias da semana.

As medidas restringiam a abertura de bares e restaurantes e comércio em geral na Grande São Paulo após as 20h nos dias úteis e nos sábados e domingos.