Integrante de quadrilha especializa em sequestros relâmpagos é preso em São Paulo

Um integrante de uma quadrilha especializada em sequestros relâmpagos foi preso na última terça-feira (2) no bairro Rio Pequeno, na Zona Oeste de São Paulo.

A ação foi desencadeada por agentes da 3ª Delegacia de Polícia Anti-Sequestro, do Departamento de Operações Policiais Estratégicas. As investigações tiveram início em novembro de 2020. A quadrilha aplicava golpes por meio de aplicativo de relacionamento. As vítimas eram atraídas para supostos encontros amorosos e, em seguida, eram sequestradas.

Leia também:

Os agentes realizaram monitoramento de um imóvel e conseguiram deter o suspeito. Ele já havia sido reconhecido por uma vítima.

Outros dois envolvidos também foram identificados e as investigações prosseguem para detê-los.