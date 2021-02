CGE coloca São Paulo em estado de atenção para alagamentos

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) colocou a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos por volta das 15h30 desta quarta-feira (3).

Quem passa ou vive nas zonas Leste, Oeste, Sudeste e Sul deve redobrar os cuidados, assim como quem trafega pela Marginal Pinheiros.

Áreas de instabilidade associadas ao calor e à entrada da brisa marítima estão provocando chuva em forma de pancadas isoladas, mas com forte intensidade, entre as zonas Sul e Leste da Capita. As instabilidades estão se deslocando lentamente e podem ganhar força, o que aumenta o potencial de alagamentos.

O CGE recomenda evitar transitar em ruas alagadas, não enfrentar a correnteza e permanecer em locais seguros, longe da rede elétrica ou debaixo de árvores.