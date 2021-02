São Paulo oferece cursos gratuitos de inclusão digital para pessoas com deficiência

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência abriu inscrições para cursos de inclusão digital para pessoas com deficiência. As aulas – gratuitas e à distância – visam desmistificar o sentimento de medo e insegurança em acessar recursos tecnológicos.

As matrículas estão abertas para os cursos de Alfabetização Digital, Digitação, Redes Sociais e Tecnologia Assistiva voltada para pessoas com deficiência visual.

A ação é realizada em parceria com o Centro de Tecnologia e Inovação e com o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro – Jardim Humaitá.

Cada curso tem de 6 a 15 horas de duração. As inscrições devem ser realizadas pelo site.