As estreias de fevereiro no cinema de horror na Netflix e Amazon Prime

Os amantes do cinema de horror terão boas surpresas neste mês nos serviços de streaming mais populares. Do sobrenatural ao documentário de true crime, tanto na Netflix quanto no Amazon Prime, os novos títulos que chegam às plataformas prometem deixar muita gente sem dormir à noite.

Leia mais:

A Cidade Invisível – 5 de fevereiro na Netflix

Marco Pigosi vive o Detetive Eric em uma trama que se passa em Cidade Invisível, um mundo subterrâneo habitado por criaturas míticas provenientes do folclore brasileiro. Atormentado pelas investigações do assassinato de sua esposa, ele se envolve em uma batalha entre dois mundos nessa série brasileira de sete episódios.

Cena do Crime: Mistério e morte no Hotel Cecil – 10 de fevereiro na Netflix

Nova série documental da Netflix resgata os eventos macabros e sem explicação lógica que aconteceram no Hotel Cecil, em Los Angeles. O local é marcado por um passado de assassinatos em série e mortes suspeitas e, nesta série, o acontecimento que guia a narrativa é a morte misteriosa da estudante universitária canadense Elisa Lam.

Tell me Your Secrets – 19 de fevereiro no Amazon Prime

Produção original Amazon Prime narra a história de três personagens cheios de segredos: uma jovem testemunha de um assassinato, um assassino em série e uma mãe obcecada por encontrar a filha desaparecida. À medida que cada um deles é levado ao limite, a verdade sobre seus passados torna-se cada vez mais obscura.

O Internato: Las Cumbres – 19 de fevereiro no Amazon Prime

Essa série espanhola se passa em um colégio localizado em um antigo monastério, que fica em um local inacessível entre as montanhas. Lá, adolescentes problemáticos e rebeldes vivem sob uma severa disciplina a fim de inseri-los na sociedade. O bosque próximo ao monastério abriga antigas lendas e ameaças que seguem vivas, envolvendo-os em aventuras assustadoras, investigações de risco e muito suspense.