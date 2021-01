Podcasts de true crime ganham novos ouvintes em 2020

Presença constante na listagem de podcasts mais ouvidos em 2020, o Modus Operandi, de Carol Moreira e Mabê Bonafé, já tem quase 60 episódios e está presente também na listagem dos podcasts que vêm tomando mais espaço dentro da plataforma. Porém, não só de plays vive esse podcast.

O sucesso das duas também tem incentivado novos podcasters de true crime e sobrenatural a tirarem seus projetos do papel. Somente em 2020, publicaram seus primeiros episódios e vêm mantendo uma atualização constante de episódios os podcasts: É você Satanás?, Fábrica de Crimes, Café com Crime, 1001 Crimes, Que crime foi esse?, Toca o Terror, Crimes para Dormir, Sala de Interrogatório, entre outros.

Foto: Reprodução Instagram @moduspod

Longe da euforia de quem grava por diversão e por interesse pessoal no tema, o podcast Praia dos Ossos lançou seu primeiro episódio em agosto de 2020, mas é resultado de um trabalho que começou em janeiro de 2019. A produtora de podcasts Rádio Novelo, com sede no Rio de Janeiro, foi fundada por Branca Viana e mais quatro profissionais da área. Em entrevista ao Modus Operandi, em dezembro do ano passado, Branca revelou que no começo havia somente a ideia, mas faltava uma equipe e uma estrutura para colocar o Praia dos Ossos no ar. “A gente é muito fã de podcast, a gente ouve podcast há muitos e muitos anos. A gente queria fazer mais, queria fazer coisas diferentes, coisas mais ambiciosas”, finaliza.

O Praia dos Ossos conta a história real do assassinato de Ângela Diniz, ocorrido em dezembro de 1976 e tendo como réu confesso o empresário Doca Street. Na época, o crime chocou a sociedade carioca e foi repercutido pela mídia nacional. Mas, para além da cobertura da imprensa, a morte de Ângela Diniz ficou marcada pelo machismo da época que colocou a vítima no papel de culpada do próprio assassinado. Ao todo, foram mais de 50 entrevistas e 80 horas de gravações. Um trabalho realizado por uma equipe completa em tempo integral.

Completando um ano de existência, o Modus Operandi deve migrar parte do seu conteúdo para outra plataforma. Mabê e Carol Moreira já anunciaram uma parceria com a Editora Intrínseca que deve lançar um livro do gênero true crime ainda em 2021. A ideia é criar um guia para quem é fã do gênero.

Top List dos podcasts mais ouvidos de true crime no Brasil no Spotify

(Listagem Top Podcasts — Atualizado em 06 de janeiro de 2021)

Modus Operandi

Praia dos Ossos

Quinta misteriosa

Projeto Humanos

Assassinos em Série

Café com Crime

Que Crime foi esse?