Empresa de terceirização oferece 30 vagas para auxiliar de logística em São Paulo

Preço do botijão de gás já ultrapassa R$ 90 em São Paulo

Reaquecimento no mercado de petróleo trouxe altas nos combustíveis, inclusive ao GLP utilizado no gás de cozinha. Revendedores ameaçam desabastecer o mercado se Petrobras não rever política de preços. Caminhoneiros também pressionam hoje por causa do diesel