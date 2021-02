IPTU começa a vencer nesta segunda em São Paulo

O vencimento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) na cidade de São Paulo começa hoje e segue até dia 28 para primeira parcela ou pagamento único com desconto de 3%, com a data variando de acordo com opção do contribuinte feita anteriormente. Veja o calendário completo em www.prefeitura.sp.gov.br/iptu.

A exceção são os donos de imóveis que optaram pelo envio para administradoras. Neste caso, o vencimento será no dia 20 de março. Em 2021, o valor não terá aumento, nem da tradicional reposição inflacionária.

A prefeitura enviou aos imóveis apenas a notificação de lançamento do imposto com a opção de pagamento à vista ou da primeira parcela. Quem optar pelo parcelamento receberá posteriormente, num único formulário, todos os boletos para pagamento das parcelas seguintes. Esses boletos poderão continuar a ser pagos mensalmente, conforme os vencimentos de cada parcela.

É possível realizar o pagamento nos terminais de autoatendimento ou pelo internet banking dos bancos conveniados. Por esses canais online, não há necessidade do documento impresso, basta a informação do número de cadastro do imóvel. O pagamento também poderá ser realizado nos guichês de caixa e nas lotéricas – para esses canais, é necessário o documento impresso.