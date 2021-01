Apavorada, mulher descobre que estranho morava no sótão de sua casa

Moradora da cidade de Rockhampton, na Austrália, Mônica Green começou a notar coisas fora do lugar em sua casa, mas não deu muita atenção, já que vive com três filhos.

Porém, na última semana ela chegou em casa com as crianças e se deparou com a porta dos fundos aberta, um prato com nuggets de frango na cozinha e o ar-condicionado ligado a todo o vapor. Apavorada, ela ligou imediatamente para a polícia.

Policiais revistaram toda a casa e nada descobriram, até checarem o sótão. Lá, descobriram que alguém estava morando no teto da casa de Mônica sem seu conhecimento há pelo menos três semanas. O invasor não foi encontrado.

"É como se fosse um filme de terror", desabafou a moradora.

Por segurança, ela trocou todas as fechaduras da casa e reativou as câmeras de segurança que, provavelmente, haviam sido desligadas pelo intruso para poder circular pela casa sem ser notado. (Com informações do New York Post)