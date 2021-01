Com 36 anos, mãe de 11 filhos planeja sua 12ª gravidez

Aos 36 anos, a norte-americana Courtney Rogers, do Novo México, deu à luz seu 11º filho em outubro passado, em uma cesariana de emergência porque o bebê apresentava sinais de sofrimento no útero.

Nos últimos 13 anos, desde que se casou, foram raros os dias em que ela passou sem barriga ou sem um recém-nascido no colo.

Ao todo ela tem 7 meninos e 4 meninas, todos com nomes que começa com a letra “c”. Eles são Clint (10 anos), Clay (9), Cade (8), Callie (7), Cash (seis), gêmeos Colt e Case (cinco anos), Calena (3), Caydie (2), Coralee (19 meses) e agora Caris, com apenas sete semanas.

“Eu amo ter bebês e ver as crianças se unindo, se divertindo e brincando juntas. Desde que me tornei mãe, isso se tornou minha vida e eu aproveito e amo cada minuto”, disse s mãe em entrevista.

Courtney também disse que já estava se preparando para o 12º filho, que deve vir em um ano ou pouco mais, provavelmente.