Parques estaduais de São Paulo fecham aos finais de semana a partir de amanhã

Os parques estaduais urbanos, as Unidades de Conservação (parques naturais), o Jardim Botânico, o Zoológico e o Zoo Safari ficarão fechados nos dias 30 e 31 de janeiro e 6 e 7 de fevereiro, em razão da alteração de fase no Plano São Paulo.

As áreas permanecerão abertas nos dias úteis, exceto as regiões que estão na fase vermelha. Nenhum parque ficará aberto após as 20h. Além disso, as visitas deverão seguir os protocolos preventivos estabelecidos.

Nas Unidades de Conservação, os ingressos adquiridos para o período poderão ser reagendados.