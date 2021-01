Vacinação em idosos começa dia 8 de fevereiro em São Paulo

A vacinação contra a Covid-19 em idosos com 90 anos ou mais está marcada para começar dia 8 de fevereiro no Estado de São Paulo. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (dia 29) pelo governador João Doria (PSDB), durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

Após uma semana, o programa será ampliado para atender a população entre os 85 e os 89 anos.

A expectativa do governo é que sejam imunizadas até 515 mil pessoas nessas faixas etárias.

Ainda na coletiva de hoje, o Instituto Butantan informou ter recebido sinalização do Ministério da Saúde sobre a aquisição de um segundo lote das vacinas Coronavac. O instituto vinha pressionando o governo federal para indicar compra do lote. Ontem, pelo Twitter, Doria chegou a afirmar que se o governo federal não manifestasse interesse, os imunizantes seriam colocados à disposição de Estados e municípios.