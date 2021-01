Aulas na rede estadual de São Paulo começam dia 8 de fevereiro

As aulas na rede estadual São Paulo terão início no dia 8 de fevereiro, anunciou nesta sexta-feira (dia 22), o secretário de Educação de São Paulo, Rossieli Soares, durante coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes.

Segundo o calendário divulgado, a primeira semana de fevereiro será dedicada à formação de equipes escolares, comunicação às famílias e apoio aos alunos.

Já a primeira semana letiva será voltada ao acolhimento das crianças e jovens, prática dos protocolos e aprendizado das ferramentas tecnológicas.

Ainda de acordo com Soares, a presença física dos estudantes não será obrigatória nas fases vermelha e laranja.

O titular da Pasta reforçou que as escolas não são ambientes vetores para a Covid-19 e que, por isso, devem se manter abertas para apoiar os alunos. “É fundamental que as pessoas discutam o que é prioridade na sociedade. Não podemos permitir que a depressão e angústia aumentem, por exemplo. Continuemos trabalhando e priorizando escolas abertas”, pediu.