Doria anuncia a abertura de 756 novos leitos e reativa hospital de campanha

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta sexta-feira (dia 22), durante coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes, a abertura de 756 leitos em hospitais estaduais e a reativação do hospital de campanha de Heliópolis, na Zona Sul da Capital.

Os leitos serão divididos entre 450 para enfermaria e 306 de UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo). A previsão para a reabertura do hospital de campanha é dia 25 de fevereiro.

“Essas ações vão reforçar o sistema de saúde, garantindo o atendimento a todos”, disse Doria “Nenhum brasileiro de São Paulo ficou para trás, sem leito ou sem oxigênio, desde o começo da pandemia, em fevereiro. E assim continuará”, completou.

A doença tem avançado rapidamente em São Paulo, o que preocupa as autoridades. Houve aumento de 42% no número de novos casos e de 39% de óbitos em decorrência da Covid-19 nos 21 dias do mês de janeiro.