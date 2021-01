Abatido, Nego do Borel publica foto e fala em recomeço; saiba mais

Embora na maioria das vezes tenha tentado se demonstrar forte, diante de toda a polêmica com a ex-companheira, Nego do Borel fez ontem algumas publicações em que demonstra supostamente uma fragilidade e reflexão sobre a situação que vem vivendo.

Para quem não acompanhou a história, nas últimas semanas, após o vazamento de um áudio polêmico que aponta a traição do cantor à sua ex, Duda Reis, outros fatos vieram à tona e além de denunciar o artista nas redes sociais, a digital influencer compareceu na última quinta-feira (14) à Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, e registrou um boletim de ocorrência afirmando ter sido violentada sexualmente (estupro), além de ter sofrido violência psicológica e física.

Além de Duda, outra ex-companheira de Borel, Swellen Sauer, que já foi assessora do artista, relatou em uma entrevista ao programa Fantástico, que também foi agredida em diversas ocasiões.

Ontem (20) em seu Instagram, Nego do Borel fez duas publicações em seus stories: uma em que aparece com a mão sobre um caderno, segurando uma caneta e com a frase “Recomeçar. Vai na minha gaveta e pega a minha caneta. Vou escrever a minha história de novo” e a outra em que aparece com a mão no rosto, aparentemente abatido (foto da capa da notícia).

Junto com a investigação de Duda Reis, que é feita por São Paulo, a Polícia do Rio de Janeiro abriu um inquérito para apurar as acusações de Swellen Sauer.

Confira abaixo a publicação de Nego do Borel.