Duas alunas do ensino médio descobrem asteroide próximo à Terra; NASA confirma

Duas alunas do ensino médio descobriram um asteróide próximo à Terra. A NASA confirmou a informação.

Segundo o Clarín, o asteróide descoberto pelas adolescentes indianas foi nomeado provisoriamente como ‘HLV2514’ pela agência espacial americana.

Para alcançar o feito, Vaidehi Vekariya Sanjaybhai e Radhika Lakhani Prafulbhai usaram o avançado telescópio Pan Starrs, no Havaí, enquanto participavam de um programa de estudos com apenas dois meses de duração.

"Temos o orgulho de anunciar que duas garotas de Surat descobriram um novo asteróide, que é um objeto próximo à Terra." – Declarou a agência Space Índia, através de um comunicado postado em sua conta oficial no Facebook.

As duas jovens estão muito animadas com a sua descoberta e com a ideia de que agora podem escolher um nome oficial para o asteroide.