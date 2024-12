Cuidados no verão: conheça 3 benefícios do café para sua pele

As altas temperaturas e a maior exposição solar fazem do verão uma estação que exige cuidados redobrados com a saúde da pele. É nesse período que, mais do que nunca, precisamos mantê-la hidratada e protegida dos efeitos prejudiciais do sol.

A exposição excessiva aos raios ultravioleta (UV) é um dos maiores vilões, sendo responsável pelo envelhecimento precoce, pela degradação do colágeno e da elastina, além do aumento de radicais livres, que podem danificar o DNA das células e aumentar o risco de câncer de pele.

Mas você sabia que o café, um dos grãos mais consumidos no Brasil, pode ser um aliado poderoso na proteção? Mais do que uma simples bebida energizante, contém diversos compostos que oferecem benefícios para o cuidado da pele.

A farmacêutica e bioquímica Vanessa Vilela, CEO da Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais, dedicou-se a uma pesquisa de três anos para estudar os benefícios do grão verde e agora compartilha valiosas orientações sobre como ele pode contribuir para a proteção e o cuidado da sua pele.

1. Efeito de proteção solar

“O extrato do grão verde oferece fotoproteção, graças aos flavonoides presentes, que ajudam a proteger as células da radiação solar, reduzindo danos e fortalecendo a resistência da membrana celular”, explica Vanessa.

2. Ação antioxidante e anti-inflamatória

“Ele possui substâncias antioxidantes que combatem os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento. Além disso, suas propriedades bio protetoras ajudam a reduzir inflamações, vermelhidão e o desconforto em áreas sensíveis, proporcionando alívio imediato e promovendo uma sensação de conforto”, completa.

3. Esfoliação

“A casca e os grãos moídos do café agem como esfoliantes naturais, estimulando a renovação celular e a circulação sanguínea. Eles também auxiliam na eliminação de toxinas e células mortas, deixando mais limpa e saudável”, afirma a farmacêutica.

Ela ressalta, no entanto, que não se deve usar café em sua forma crua ou caseira, como o pó de mercado, mas sim cosméticos formulados e testados para garantir a segurança e eficácia dos benefícios. “Sempre opte por produtos de marcas confiáveis, que garantam qualidade e segurança para todos os tipos de pele”, orienta Vilela.

