3 hábitos essenciais para manter a saúde da pele durante o verão

O verão, com suas altas temperaturas, pode ser desafiador para manter a pele saudável. No entanto, algumas estratégias adotadas para enfrentar o calor podem resultar em problemas de saúde, alerta o dermatologista Eduardo Mastrangelo Falcão, chefe do serviço de Dermatologia do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP-RJ).

1 – Não subestime o poder do protetor solar

O uso do protetor solar é vital não apenas nos dias ensolarados, mas durante todo o ano. Surpreendentemente, 62% dos brasileiros não utilizam protetor solar, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), apesar das campanhas de conscientização. O dermatologista enfatiza a aplicação do filtro pelo menos 30 minutos antes da exposição solar, com reaplicação a cada 3 horas para garantir uma proteção eficaz.

LEIA TAMBÉM: Se você quer recuperar sua vitalidade e juventude em 2024, conheça os vegetais que contêm mais colágeno

2 – Fuja do sol entre 10h e 16h

Estar sob o sol entre 10h e 16h durante o verão pode ser prejudicial à saúde da pele. O dermatologista recomenda evitar atividades ao ar livre nesse período e sempre usar filtro solar, inclusive em áreas sensíveis. Além disso, o uso de chapéus e roupas com proteção ultravioleta é aconselhado, mesmo em dias nublados, para evitar danos causados pelos raios ultravioletas que podem atravessar as nuvens.

LEIA TAMBÉM: Os melhores exercícios para ter uma cintura esculpida

3 – Não descuide da hidratação

Saúde da pele/ reprodução

A hidratação adequada é muitas vezes negligenciada, mesmo nas altas temperaturas do verão. “Manter uma boa hidratação, ingerindo líquidos como água, água de coco e sucos, ajuda a proteger o corpo dos efeitos do calor e do sol”, alerta o especialista.

Fonte: Metrópoles

LEIA TAMBÉM: 7 tendências para unhas redondas: Nail Arts criativas e deslumbrantes