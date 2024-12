Sardas ‘Glow Glitter’! As manchinhas brilhantes que Taylor Swift usa, uma tendência que todo mundo está falando

Em um jogo do NFL Saints, a cantora se destacou com um visual deslumbrante que causou tendências devido às suas sardas de cores vivas, também conhecidas como ‘glow glitter’.

Esse look vem ganhando força nas redes sociais e virou assunto do momento no mundo da beleza.

Como fazer as sardas ‘glow glitter’ que Taylor Swift popularizou?

Segundo a Harper’s Bazaar, para recriar esse visual marcante, existem várias técnicas que você pode experimentar. Uma das formas mais comuns e precisas é usar cola glitter ou gel transparente. Usando um pincel fino ou cotonete, aplique pequenas quantidades de cola nas áreas desejadas e depois, com um pincel menor ou com os dedos, aplique suavemente o glitter sobre a cola.

Se preferir um acabamento mais delicado e duradouro, pode optar por sombras líquidas com glitter. Use um pincel pequeno ou um lápis delineador fino para criar pequenos pontos nas áreas desejadas. Isso lhe dará mais controle sobre o tamanho e a localização das sardas, garantindo uma aparência que durará a noite toda.

Para um efeito mais preciso e elegante, os especialistas também dizem que você pode usar delineadores líquidos com glitter. Esses delineadores vêm carregados com partículas brilhantes que imitam as sardas naturais.

Se preferir um look mais leve, pode optar por spray de glitter ou pó solto. Use um pincel grosso umedecido com spray fixador para captar o brilho do pó e aplique-o nas bochechas e no nariz para criar um efeito de sardas dispersas, dizem. Essa técnica é perfeita se você busca um look mais casual e casual.

Não tenha medo de usar esse look apenas em eventos específicos, pois ele pode ser um ótimo complemento para o seu look do dia a dia mesmo.