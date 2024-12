Vai viajar de férias? Confira as melhores dicas para dias de descanso mais seguros e tranquilos

O mês de dezembro já chegou e isso significa que as tão sonhadas férias de fim de ano estão cada vez mais próximas. E, neste período, muitas pessoas planejam explorar novos destinos com familiares e/ou amigos.

No entanto, antes de fazer as malas, é importante considerar não apenas o lazer, mas também a saúde.

“Viajar para diferentes partes do mundo pode expor os turistas a condições de saúde diversas, desde doenças infectocontagiosas, como intoxicações alimentares, bacterianas, doenças virais e parasitárias, até desconfortos relacionados às condições climáticas, como calor, frio, altitude e profundidade extremos”, revela Natanael Adiwardana, infectologista do Hospital São Luiz Itaim, da Rede D’Or.

É neste contexto que a ‘Medicina do Viajante’ se torna uma grande aliada, ajudando a prevenir contratempos médicos, já que fornece orientações personalizadas sobre os riscos de saúde associados ao destino escolhido.

Imagem Ilustrativa (pexels.com)

Com opções tão variadas pelo mundo, os cuidados também mudam conforme o local escolhido. Por exemplo, para quem viaja para a África ou algumas regiões da América do Sul, é imprescindível a vacinação contra febre amarela, obrigatória em muitos países.

“É fundamental pesquisar sobre o local e as condições de saúde do destino e buscar um especialista para auxiliar na preparação. Considere os locais que permanecerá e também as atividades que pretende realizar, já que centros urbanos implicam em riscos diferentes de áreas de natureza, como rios, lagos, florestas e cavernas”, explica o infectologista.

Outro ponto muito importante é planejar os deslocamentos e considerar o tempo de permanência em cada lugar, já que esses fatores influenciam diretamente nas medidas preventivas a serem adotadas.

Natanael Adiwardana reforça também a importância de contratar um seguro saúde, especialmente para viagens internacionais. “Diferentemente do Brasil, muitos países não possuem um sistema público de saúde. Assim, uma intercorrência, mesmo que sem internação hospitalar, pode acabar saindo muito caro”, alerta.

Por isso, se você planeja viajar nesta reta final de 2024, que tal conhecer agora mesmo alguns cuidados importantes para se preparar adequadamente para dias mais seguros e tranquilos? Confira:

Consulta com um especialista

Agende uma consulta com um médico especializado em medicina do viajante pelo menos quatro semanas antes da viagem.

Seguro saúde

Contrate um seguro que cubra despesas médicas, garantindo assistência em casos de emergência.

Vacinas atualizadas

Verifique se as vacinas estão em dia e providencie aquelas recomendadas ou obrigatórias para o destino.

Kit de primeiros socorros

Inclua medicamentos básicos, de uso contínuo, repelente de insetos, protetor solar e medicações prescritas no seu kit.

Cuidados com a alimentação

Evite alimentos crus ou água não tratada, reduzindo o risco de doenças transmitidas por alimentos.

Adaptação ao clima

Leve roupas adequadas ao clima do destino e mantenha-se hidratado para evitar problemas relacionados às condições climáticas.

Cuidados em viagens longas

Para trajetos de longa duração, como voos intercontinentais, levante-se e movimente-se durante o percurso e se necessário use meias de compressão para evitar trombose venosa profunda. Beba água regularmente para manter-se hidratado.

Atenção especial para grupos vulneráveis

Crianças, idosos e gestantes precisam de cuidados adicionais. Planeje roteiros menos exaustivos, evite atividades de alto risco e consulte um médico previamente para garantir que o itinerário seja seguro e adequado.

Saúde mental em viagens

Viajar pode ser estressante, especialmente em destinos distantes ou desconhecidos. Planeje bem o itinerário, mantenha documentos organizados, leve medicamentos de uso contínuo e reserve momentos de descanso para evitar sobrecarga emocional.

Atenção no retorno

Algumas doenças podem levar dias ou semanas para se manifestar. Fique atento a sintomas como febre, diarreia ou dores persistentes e procure um médico, se necessário.