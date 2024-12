Adeus ao Pixie? Conheça Mixie e Bixie, os cortes de cabelo que você verá em todo o seu auge em 2025

A indústria da beleza está em constante evolução e os cortes de cabelo são um dos principais protagonistas dessa transformação. Em 2025, o mixie e o bixie despontam com força, cada um com personalidade e apelo para superar até mesmo o duende.

Embora todos compartilhem uma abordagem ousada e sejam curtos, cada um oferece algo único para quem busca uma mudança radical e mais frescor no visual.

Quais são os cortes de cabelo mixie e bixie que estarão na moda em 2025?

O pixie se caracteriza pelo comprimento curto que expõe o pescoço e as orelhas e é estruturado com camadas que proporcionam textura e movimento. Ideal para quem quer um visual prático e jovial, o pixie realça os traços faciais, principalmente em rostos ovais e quadrados. No entanto, dará lugar a duas novas versões.

Já o mixie é uma fusão entre o pixie e o mullet, que se apresenta como a opção mais ousada e contemporânea. Esse estilo ousado deixa as mechas mais longas na parte traseira e nas laterais, enquanto a parte superior é curta e desestruturada. Inspirado na estética dos anos 80, o mixie foi pensado para quem busca um visual fresco e despojado

A escolha entre esses cortes depende das preferências pessoais e do estilo de vida de cada pessoa. O bixie é ideal para quem quer versatilidade. Para os mais ousados, o mixie é a pedida.