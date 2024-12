Para eles: As melhores fragrâncias masculinas da linha I’Man para usar neste verão

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que você se sinta mais atraente.

E se você está procurando fragrâncias masculinas para usar no verão, que começa no próximo dia 21 de dezembro, e é caracterizado por ser a estação mais quente, nada como escolher opções que traduzam frescor, atitude e intensidade.

A estação pede perfumes que acompanhem o estilo de vida dinâmico, sofisticado e autêntico dos homens contemporâneos. Pensando nisso, a Ciclo Cosméticos, apresenta a linha I’MAN, com cinco opções que capturam diferentes perfis masculinos e tendências olfativas perfeitas para o verão. Veja a seguir:

I’MAN ATOMIC - A arma poderosa da conquista

Equilibrando frescor e calor, esta fragrância amadeirada aquosa combina a provocação da pimenta rosa, o toque inebriante do licor e o mistério das madeiras fascinantes. Perfeita para homens confiantes e sedutores que desejam se destacar em qualquer ocasião.

I’MAN REBEL - Originalidade e atitude

Este perfume é perfeito para aqueles que desafiam padrões e vivem com ousadia. Rebel mistura notas marcantes de couro e a intensidade do labdanum, e é pensado para homens que deixam sua marca e se expressam com autenticidade.

I’MAN CAMPER - Conexão com a natureza

Inspirado em homens que buscam equilíbrio e liberdade, Camper oferece uma experiência aromática aquosa que remete a águas cristalinas e paisagens naturais. Ideal para dias ensolarados e aventuras ao ar livre.

I’MAN GOLD - Intenso e refinado

Para os ambiciosos e determinados, Gold é um perfume marcante, com a sofisticação das notas de muguet e a força das madeiras nobres. Uma fragrância que reflete atitude e poder.

I’MAN JET - Jovem, energizante e envolvente

Com uma explosão de notas cítricas, gengibre, sândalo e cedro, Jet é uma escolha moderna para homens sofisticados que buscam energia e frescor para enfrentar os desafios do dia a dia com intensidade.