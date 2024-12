Adeus jeans? Leggings ‘Pirata’ serão a grande tendência de 2025: são elegantes e alongam o corpo

Tão amadas quanto odiadas, as leggings se tornaram uma peça-chave do guarda-roupa na década de 2010, porém, com o passar do tempo, tornaram-se uma das peças que não só foram esquecidas, mas rotuladas como incorretas ou de baixa classe.

ANÚNCIO

No entanto, as tendências deste ano permitiram dar uma segunda vida a peças que pareciam esquecidas e que durante muito tempo carregaram estigmas que hoje procuram voltar a colocar-se no gosto do público, e posicionar-se como um símbolo de sofisticação, como aqui mostramos a você.

Clique aqui para receber as notícias de saúde, moda e beleza pelo WhatsApp

Então, se você está disposta a renovar seu estilo para o próximo 2025, as leggings têm que ser uma de suas primeiras opções, mas não, não é o estilo convencional que estamos acostumados, pelo contrário, elas mudam de formato para permanecerem modernas e atuais que vão até ajudar a alongar o corpo.

Leggings em tendência Pinterest (Pinterest)

Quais são as leggings piratas que serão tendência em 2025?

Um dos estilos mais queridos dos anos 80 retorna em 2025, sim, o preferido de Cindy Lauper e Madonna volta para tomar conta dos armários dos amantes da moda, para provar que leggings são a peça mais chique e que não são, não. não prejudicaremos sua classe se os usarmos dessa maneira.

LEIA TAMBÉM:

Para eles: As melhores fragrâncias masculinas da linha I’Man para usar neste verão

ANÚNCIO

3 sinais de que você é uma pessoa inteligente emocionalmente

As 4 mulheres mais atraentes do zodíaco: todos os homens morrem por elas

Mas atenção, desta vez não vão usar leggings compridas como as que já conhecemos, mas vão dar uma reviravolta, por isso os ‘piratas’ vão ser a tendência de 2025, e se não sabes como para reconhecê-los é muito simples, basta identificar uma das características que os tornam únicos.

As leggings ‘pirata’ se caracterizam pelo formato icônico que abraça a figura, só que a grande diferença é que são curtas, assim como as calças capri, que chegam logo acima dos joelhos, como as de um pescador, o que é justamente o que permite esse efeito alongado para a figura.

Leggings em tendência Pinterest (Pinterest)

Como usar leggings pirata?

Se você também gostaria de adicioná-los ao seu look, então aqui estão algumas ideias para adicioná-los ao seu look que vão deixar você elegante com pouquíssimos elementos e sem perder o conforto.

As leggings nunca foram tão chiques, adicione um formato ‘pirata’ ao seu look para estilizar sua figura e ficar chique, então tome nota, você vai querer deixar de lado o jeans para esta peça.

Leggings ‘pirata’ para um look elegante

Combine suas leggings piratas com um casaco ou blazer grande. Cores neutras são a chave para ficar elegante, adicione blusas básicas ou tops curtos e complemente com saltos gatinho ou mules.

As leggings pirata que serão tendência em 2025 Pinterest (Pinterest)

Leggings ‘pirata’ para um look casual

Se o que você procura é um look casual, então combine uma legging pirata com uma camisa branca básica, você pode dar o toque criativo, acrescente sandálias de salto alto. Você também pode combinar uma blusa romântica e adicionar algum tipo de salto alto, seja mule ou gatinho.

As leggings pirata que serão tendência em 2025 Pinterest (Pinterest)

Leggings ‘pirata’ para um look glamouroso

Se o seu é o estilo glam, e que chama atenção, então combine legging pirata com blusas soltinhas ou até mesmo com blazer e top básico, o calçado é fundamental porque além de te deixar com cara de diva, permite que seu corpo fique alongado e sem sem dúvida é a cereja do bolo do seu look.